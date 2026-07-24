Flamengo retorna ao Maracanã após 57 dias; confira retrospecto em 2026

Ao entrar em campo neste domingo (26/7) para enfrentar o São Paulo, o Flamengo encerrará um período de 57 dias sem jogar no Maracanã. Com excelente aproveitamento quando joga em casa, o Rubro-Negro enxerga no Maior do Mundo uma fortaleza para poder seguir batalhando pelo título brasileiro em 2026. E você sabe como anda o retrospecto do Fla no Maraca? O J10 traz ao querido Joganauta todos os números nesta atual temporada.

O Flamengo já realizou 19 partidas na temporada no Maracanã, sendo a maioria como mandante, outras como “visitante” e uma como “campo neutro”. São os casos dos clássicos contra o Fluminense e também o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Madureira.

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Assim, já são 13 vitórias no Maior do Mundo, além de três empates e somente três derrotas. Dessa forma, a equipe levanta um aproveitamento de 73,6% quando joga em seus domínios. Por lá, o Rubro-Negro tem um ataque poderoso, aliás. Afinal, já marcou 49 gols, com uma média de 2,57 p/j. Quanto aos números defensivos, o time sofreu 16 gols, o que dá média inferior a um gol por jogo: apenas 0,84.

Relembre jogos-chave do Fla no Maracanã

A estreia do Flamengo em casa foi em clássico contra o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, a equipe ainda tinha Filipe Luís como treinador e estreava seu time principal na temporada após péssimo início com os jogadores do sub-20. O que se viu foi um massacre contra o arquirrival, apesar do placar de 1 a 0, com gol de Carrascal. Não fosse Léo Jardim, o resultado teria sido mais elástico dada a superioridade do Fla no jogo em questão.

Depois, uma sequência de tropeços, perdendo por 2 a 1 para o Fluminense pelo Estadual e empatando em 1 a 1 com o Inter no primeiro compromisso em casa no Brasileirão. Depois, goleadas: 7 a 1 no Sampaio Corrêa, 3 a 0 e 8 a 0 no Madureira – estes, pela semifinal do Carioca. Entre os jogos contra o Tricolor Suburbano, porém, derrota inesperada por 3 a 2 para o Lanús (ARG) após prorrogação, ficando com o vice da Recopa Sul-Americana. Na decisão do Carioca, em “campo neutro” contra o Fluminense, vitória nos pênaltis após 0 a 0 no tempo regulamentar – no que foi a estreia do técnico Leonardo Jardim, aliás.

Com Jardim, o Fla embalou uma sequência de vitórias, com sete triunfos consecutivos, misturando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No entanto, dois tropeços seguidos atrapalharam os planos do atual campeão brasileiro: um 2 a 2 com o Vasco após estar vencendo por 2 a 0 e uma acachapante derrota por 3 a 0 em confronto direto contra o Palmeiras, ambos em maio. Por fim, a equipe realizou outros dois jogos antes de parar para a Copa do Mundo, fazendo 3 a 0 no Cusco (PER), pela Liberta, e no Coritiba, pelo Brasileirão.

Números do Flamengo no Maracanã

• 19 Jogos

• 13 Vitórias

• 3 Empates

• 3 Derrotas

• 73,6% de aproveitamento

• 49 gols pró (2,57 p/j)

• 16 gols contra (0,84 p/j)

• 33 gols de saldo (1,73 p/j)

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