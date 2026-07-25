Portuguesa-SP x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Após conquistar uma boa vantagem no jogo de ida, o Uberlândia mede forças com a Portuguesa-SP, neste sábado (25), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto ocorre às 16h (de Brasília) e será no tradicional Estádio do Canindé. Quem avançar estará nas quartas de final e vai disputar os jogos que valem o acesso à Série C.

Dessa forma, na ida, no Estádio Parque do Sabiá, a equipe mineira venceu por 2 a 0 e pode até empatar para ficar com a vaga. Se vencer por dois gols de vantagem, a Lusa leva a definição da vaga para os pênaltis.

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Onde assistir

O confronto deste sábado (25) terá a transmissão do Metrópoles Esportes (Canal no Youtube)

Como chega a Portuguesa-SP

Líder do Grupo A13, com 21 pontos, a Lusa encarou o Sampaio Corrêa-RJ na fase seguinte, com um empate fora de casa e um triunfo no Canindé. Na sequência, passou pelo Marcílio Dias e chegou com moral para as oitavas.

No entanto, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, algo que não acontecia desde maio e está em desvantagem contra o Uberlândia. Nesse sentido, a tendência é que o técnico Ademir Fesan não tenha Thiago Rubim (lesionado), Hudson e Romullo (em recuperação) à disposição.

Como chega o Uberlândia

Ao longo da campanha na primeira fase, o Verdão ficou com a liderança do Grupo A11, com 18 pontos. Em seguida, na segunda fase, eliminou o Rio Branco-ES. Assim, foi uma vitória por 2 a 0 em Cariacica e um empate em 2 a 2 no Parque do Sabiá.

Nesse sentido, teve pela frente dois confrontos com o Serra Branca, quando venceu por 1 a 0 fora de casa. Já em Minas Gerais, os comandados do técnico Danilo seguraram o empate por 2 a 2 e avançaram às oitavas.

PORTUGUESA-SP X UBERLÂNDIA

Campeonato Brasileiro Série D – Oitavas de final (volta)

Data-Hora: 25/7/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

PORTUGUESA-SP: Bertinato; João Vitor, Biazus, Botteghin, Carlos Lima e Salomão; Portuga e Thiaguinho; Igor Torres, Cadorini e Lucas Hipólito. Técnico: Ademir Fesan

UBERLÂNDIA: Guilherme Nogueira; Samuel Alves, Rayan, Max Miller e Nathan; Diego Fumaça, Evanderson e Tomas Bastos; Calazans, Kayke e Jhonatan Lima. Técnico: Danilo

Árbitra: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

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