Bayern inicia conversas para renovar contrato de Harry Kane

O Bayern de Munique já trabalha para garantir a permanência de Harry Kane por mais tempo. De acordo com informações divulgadas pela BBC Sport nesta sexta-feira (24), o clube alemão pretende abrir negociações para renovar o contrato do atacante inglês, que atualmente tem vínculo válido até o fim da próxima temporada.

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A diretoria bávara considera Kane uma peça fundamental do elenco e espera avançar nas conversas nas próximas semanas. O camisa 9, de 32 anos, já foi informado sobre o interesse do clube em ampliar seu contrato.

Contratado em 2023 junto ao Tottenham por cerca de 100 milhões de euros (R$ 578 milhões), Kane rapidamente se tornou um dos principais nomes do Bayern. Desde sua chegada, conquistou duas edições da Bundesliga e uma Copa da Alemanha, além de construir números impressionantes.

Em 147 partidas com a camisa do clube alemão, o atacante marcou 146 gols. Na última temporada, viveu um de seus melhores momentos ao balançar as redes 61 vezes. Pela seleção inglesa, também teve destaque na Copa do Mundo de 2026, quando marcou seis gols antes da eliminação para a Argentina nas semifinais.

Por fim, apesar da intenção do Bayern em prolongar o vínculo, Kane continua despertando interesse de outros mercados. O Barcelona acompanha a situação do atacante há bastante tempo, enquanto clubes da Arábia Saudita também monitoram de perto a possibilidade de uma futura negociação.

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