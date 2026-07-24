Com John Kennedy suspenso, ídolo da torcida pode ganhar chance no Fluminense

A suspensão de John Kennedy para o duelo contra o Grêmio, neste domingo (26), abre espaço para uma reconfiguração no setor ofensivo do Fluminense. Diante desse cenário, o técnico Luis Zubeldía estuda alternativas para a partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. German Cano é quem pode ganhar chance.

Protagonista absoluto das principais conquistas recentes do Tricolor, o atacante argentino conviveu com uma incômoda sequência de problemas físicos nas últimas temporadas. Consequentemente, lesões no pé, no joelho e na coxa comprometeram o ritmo de jogo do atleta. Isso reduziu sua participação dele no elenco.

Já em 2026, o camisa 14 passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e, em seguida, tratou uma lesão muscular na coxa, fatores que atrasaram o retorno ao auge do desempenho.

Gols em amistosos do Fluminense

Apesar dos desfalques e das adversidades médicas, o jogador deixou uma impressão extremamente positiva durante a intertemporada. Nesse período de preparação, Cano balançou as redes nos amistosos contra o Nova Iguaçu e o Bahia, recuperando a eficiência e marcando gols em jogos consecutivos pelo clube.

Além disso, Zubeldía já demonstrou confiança no centroavante ao acioná-lo na estreia oficial após a pausa, no confronto contra o RB Bragantino.

Portanto, a ausência forçada de John Kennedy surge como a oportunidade perfeita para Cano consolidar a retomada. Embora dispute a vaga com Hulk, que também surge como opção tanto para atuar como referência quanto para formar uma dupla ofensiva.

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O argentino desponta com favoritismo para iniciar o duelo. Dessa maneira, a partida deste domingo se desenha como o momento ideal para o ídolo tricolor comprovar a relevância no elenco e recuperar o espaço definitivo na equipe ao longo do campeonato.

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