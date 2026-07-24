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Com John Kennedy suspenso, ídolo da torcida pode ganhar chance no Fluminense

Com John Kennedy suspenso, ídolo da torcida pode ganhar chance no Fluminense
Com John Kennedy suspenso, ídolo da torcida pode ganhar chance no Fluminense -

A suspensão de John Kennedy para o duelo contra o Grêmio, neste domingo (26), abre espaço para uma reconfiguração no setor ofensivo do Fluminense.  Diante desse cenário, o técnico Luis Zubeldía estuda alternativas para a partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. German Cano é quem pode ganhar chance.

Protagonista absoluto das principais conquistas recentes do Tricolor, o atacante argentino conviveu com uma incômoda sequência de problemas físicos nas últimas temporadas. Consequentemente, lesões no pé, no joelho e na coxa comprometeram o ritmo de jogo do atleta. Isso reduziu sua participação dele no elenco.

Já em 2026, o camisa 14 passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e, em seguida, tratou uma lesão muscular na coxa, fatores que atrasaram o retorno ao auge do desempenho.

Gols em amistosos do Fluminense

Apesar dos desfalques e das adversidades médicas, o jogador deixou uma impressão extremamente positiva durante a intertemporada. Nesse período de preparação, Cano balançou as redes nos amistosos contra o Nova Iguaçu e o Bahia, recuperando a eficiência e marcando gols em jogos consecutivos pelo clube.

Além disso, Zubeldía já demonstrou confiança no centroavante ao acioná-lo na estreia oficial após a pausa, no confronto contra o RB Bragantino.

Portanto, a ausência forçada de John Kennedy surge como a oportunidade perfeita para Cano consolidar a retomada. Embora dispute a vaga com Hulk, que também surge como opção tanto para atuar como referência quanto para formar uma dupla ofensiva.

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O argentino desponta com favoritismo para iniciar o duelo. Dessa maneira, a partida deste domingo se desenha como o momento ideal para o ídolo tricolor comprovar a relevância no elenco e recuperar o espaço definitivo na equipe ao longo do campeonato.

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