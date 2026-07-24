Manchester United goleia time noruguês em amistoso de pré-temporada

Depois de perder a primeira partida da pré-temporada para o Wrexham, da segunda divisão da Inglaterra, o Manchester United venceu o primeiro jogo da preparação para temporada 2026/2027. Nesta sexta, no Lerkendal Stadion, em Trondheim, na Noruega, o United aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 sobre o Rosenborg. Lacey, Zirkzee, Devaney, Amass e Williams marcaram os gols da vitória do time inglês.

O Manchester United estreia na Premier League apenas no dia 22 de agosto, diante do Hull City, e até lá continuará fazendo partidas amistosas de pré-temporada. O time inglês ainda enfrenta o Atlético de Madrid, no dia 1º de agosto. Já no dia 8, enfrenta o Paris Saint-Germain. No dia 12, é a vez do Leeds United, e encerra sua preparação contra o Milan, no dia 15.

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Com a presença do brasileiro Andrey Santos, o United entrou em campo para o primeiro tempo com uma escalação com nomes que costumam ser titulares da equipe de Michael Carrick. Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw e Mbeumo, por exemplo, iniciaram o amistoso, e participaram do primeiro tempo que ficou marcado pelo gol de Shea Lacey. O jovem de 19 anos marcou o primeiro gol da partida ao receber em profundidade, driblar o zagueiro e finalizar sem chances para o goleiro.

Já na etapa final do amistoso, o United aproveitou os 15 minutos iniciais ainda com suas principais peças para marcar o segundo. Zirkzee recebeu na entrada da área, limpou o zagueiro, deixou o goleiro no chão e finalizou para o gol vazio para marcar um golaço. Sendo assim, Michael Carrick trocou praticamente o time inteiro e deu minutos aos jovens que buscam espaço.

Foi com um time já bem mexido que o United deslanchou na partida e transformou a vitória em goleada. Jacob Devaney aproveitou bola sobrada na área e marcou o terceiro. Harry Amass marcou o quarto gol ao aproveitar cruzamento rasteiro e empurrou para o gol vazio. No fim, Ethan Williams também aproveitou cruzamento e fez o quinto para dar números finais ao amistoso na Noruega.

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