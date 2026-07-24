CBF anuncia nova patrocinadora oficial das competições femininas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a Coca Cola como a nova patrocinadora oficial das competições femininas organizadas pela entidade. O acordo, válido para as temporadas de 2026 e 2027, contempla o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Assim, reforça o movimento de grandes marcas em direção ao fortalecimento da modalidade em um momento em que o país se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina, em 2027.

LEIA MAIS: Brasil Ladies Cup bate recorde histórico de audiência no streaming e amplia alcance do futebol feminino

Com a parceria, a companhia amplia sua presença no esporte e passa a integrar um seleto grupo de empresas que investem no desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, juntando-se a marcas como Amazon, Hyundai, Itambé, Uber, Sicoob e Monange.

De acordo com Ruskaya Zanini, Chief Operating Officer (COO) da FSports, a chegada da Coca-Cola representa mais um passo importante na consolidação da categoria como uma plataforma relevante para marcas e investidores.

“A entrada de uma companhia com a relevância global da Coca-Cola, que é parceira oficial da Fifa há décadas e apoiou a primeira Copa do Mundo Feminina da Fifa, realizada em 1991, demonstra a força e o potencial de crescimento do futebol feminino brasileiro. Estamos construindo um ecossistema cada vez mais robusto, capaz de gerar valor para patrocinadores, clubes, atletas e torcedores, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável da modalidade”, destacou a executiva.

Futebol feminino em crescimento no Brasil

O contrato prevê ampla entrega de mídia e oportunidades de ativação durante as competições. Inclusive, com exposição em painéis de LED, placas estáticas, backdrops de entrevistas, produção de conteúdo digital e ações especiais voltadas para torcedores, atletas e demais públicos envolvidos com a modalidade.

Para Rene Salviano, fundador e CEO da Heatmap, o acordo reflete uma mudança de percepção do mercado sobre o papel do futebol feminino no país.

“Estamos vivendo um momento único para a modalidade. Com o Brasil prestes a receber a Copa do Mundo, as marcas entendem cada vez mais que investir no futebol feminino significa apoiar toda uma cadeia de desenvolvimento que começa nas competições nacionais e chega à Seleção Brasileira. O Brasileirão e a Copa do Brasil são fundamentais para a formação das atletas que representam o país, e a chegada da Coca-Cola reforça essa visão de longo prazo”, afirma Salviano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.