Mixto-MT x Palmeiras (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Após a pausa para a Copa do Mundo 2026, o Brasileirão Feminino está de volta. Assim, o Palmeiras visita o Mixto-MT neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, pela 13ª rodada.
Dessa forma, a equipe paulista está em segundo lugar, com 27 pontos, um atrás do líder Corinthians. O time de Mato Grosso, por sua vez, tem 7 pontos, um a mais que o América-MG, que está na zona de rebaixamento pra o Brasileirão A2.
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Onde assistir
O confronto deste sábado (25) terá a transmissão da TV Brasil.
Como chega o Mixto-MT
A equipe do Mato Grosso tenta se afastar da zona de rebaixamento para o Brasileirão Feminino A2. Contudo, vem de uma sequência de oito jogos sem vencer e perdeu por 4 a 1 para o líder Corinthians na rodada anterior.
Ao longo da campanha até aqui, o time venceu apenas uma partida. Nesse sentido, foi contra o lanterna Botafogo, por 2 a 1, no Dutrinha, em março. Desde então, não reencontrou o caminho das vitórias no campeonato.
Como chega o Palmeiras
As Palestrinas voltam a campo depois da pausa para a Copa do Mundo. Afinal, a última vez em que estiveram em campo pela competição foi no dia 24 de maio, com um triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).
Por fim, o Alviverde tem o segundo melhor ataque da competição, com 27 gols, e terá que vencer e torcer contra o Corinthians para assumir a ponta. O arquirrival enfrenta o Vitória, no domingo (26). Durante o Mundial, a equipe paulista conquistou o Ladies Cup ao derrotar o Flamengo por 3 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas.
MIXTO-MT X PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro Feminino – 13ª rodada
Data e horário: 25/07/2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT)
Mixto-MT: Nágila; Lívia, Silvana, Isabela Melo e Natalia; Karol Alves, Sassá e Andressa; Joyce, Gessica e Luana Índia. Técnico: Adilson Galdino
Palmeiras: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Diany Martins; Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Pati Maldaner; Emily Assis, Andressinha e Raissa Bahia. Técnica: Rosana Augusto.
Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)
Assistentes: Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT) e Marcos Aurélio de Souza Alves (MT)
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