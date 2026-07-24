Kelvin e Andreas projetam G3X no Mundial da Kings League: “Sempre brigando pelo título”

O G3X chega ao Mundial de Clubes da Kings League com a ambição de conquistar um título inédito. Uma das equipes mais tradicionais da modalidade, o time da Tribo ainda busca o primeiro troféu da competição, mas acredita que a edição de 2026 pode marcar uma nova página em sua história.

Às vésperas da estreia, dois dos principais nomes da equipe, Kelvin Oliveira e Andreas Vaz, falaram ao J10 sobre as expectativas para o torneio. Além disso, destacaram a identidade competitiva construída pelo G3X ao longo das últimas temporadas.

Para Kelvin , a equipe entra em qualquer campeonato com a obrigação de disputar as primeiras posições e manter o alto nível de desempenho.

“Eu acho que quando você ouve falar de G3X, você sabe que sempre vai ser um time que vai competir para as primeiras colocações. Acho que a identidade do G3X é uma equipe constante, que está sempre ganhando, sempre vencendo. O mínimo que vocês podem esperar da gente é isso, competindo em alto nível e sempre brigando pelo título.”

Já Andreas Vaz destacou as características que o time pretende levar para o Mundial. Aliás, segundo o jogador, o G3X buscará manter o estilo apresentado durante o Split, baseado em intensidade e controle das ações da partida.

“Podem esperar muita entrega, muita vontade de vencer. Continuar fazendo o que a gente já vem fazendo no Split. Um time ofensivo que gosta da posse de bola.”

Primeiro jogo no Mundial da Kings League

Assim, o G3X inicia a caminhada no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (27/7), às 16h, quando enfrenta o Karasu, da França. A equipe brasileira aposta na experiência do elenco e na força coletiva para começar a competição com o pé direito e manter vivo o sonho de conquistar, pela primeira vez, o principal título da Kings League.

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