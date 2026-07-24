Hulk revela meta de gols no Fluminense e não descarta jogar até 45 anos

Há dois meses no Rio de Janeiro, Hulk já está mais adaptado à nova rotina e ao Fluminense. Após a estreia em jogos oficiais, no empate com o Bragantino, sexta-feira passada, o atacante não esconde a confiança em voltar a brilhar e tem até um número de gols em mente para 2026.

“A meta perfeita é ganhar a Libertadores e mais um título e fazer pelo menos 17 gols”, revelou, ao programa “Tá On”, do SporTV.

Pelo Atlético-MG, seu clube nos últimos cinco anos e meio, Hulk marcou só cinco vezes de janeiro a maio. Ou seja, projeta pelo menos mais 12 gols neste semestre. Caso chegue à final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Tricolor pode ter até 35 jogos, somando com o returno inteiro do Brasileirão.

O torneio continental, aliás, virou obsessão para o atacante. Vice com o Galo em 2024, é um dos poucos troféus que falta em sua carreira.

“A expectativa é enorme. O Fluminense ganhou (a Libertadores) recentemente e está em busca do bi. É um dos motivos para eu estar aqui, porque é um dos meus sonhos ainda a serem realizados”, disse.

Hulk até os 45 anos?

Contente com a decisão de mudar de ares, Hulk tem certeza de que sua primeira vez no Rio trará frutos. Na véspera de completar 40 anos (o aniversário é neste sábadoo, dia 24 de julho), não rejeitou estender a carreira até os 45 ao responder a um quadro de perguntas rápidas.

“Me sentindo bem como estou hoje, pode ser”, comentou o craque, que tem contrato até o fim de 2027.

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O futuro do camisa 7, após pendurar as chuteiras, é passar para a beira do campo, atuando como treinador. Até lá, vem trocando ideias com Zubeldía, comandante do Fluminense, sobre como pode contribuir ofensivamente para o time.

“Na verdade, já conversei bastante com o Zubeldía sobre questão de característica e o que encaixaria no nosso jogo. Mudar de posição, direita, entrar mais como atacante… isso é o que o jogo pede (…) Tenho facilidade pra jogar em posições diferentes na frente e tentar o mais certo para o que o jogo está pedindo”, garantiu.

Histórico de longevidade nos ciclos

Futebol japonês – 3 anos e meio

FC Porto – 4 anos

Zenit-RUS – 4 anos

Shanghai Port-CHN – 3 anos e meio

Atlético-MG – 5 anos e meio

Parceria dos veteranos no Flu

Hulk ainda destacou que se sente seguro no Fluminense por causa do que chama de “divisão de responsabilidades”. Afinal, o clube tem vários jogadores veteranos e consagrados, como o goleiro Fábio (45 anos), o zagueiro Thiago Silva (41 anos), o meia Ganso (36) e o atacante Germán Cano (38). Ele ainda citou Martinelli e John Kennedy, bem mais jovens, mas com longo no tempo e muita moral no clube.

O próximo desafio de Hulk é neste domingo, às 18h30, contra o Grêmio, em Porto Alegre.