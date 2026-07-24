Vasco x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto deste sábado (25) coloca frente a frente duas equipes pressionadas no Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (de Brasília), Vasco e Mirassol protagonizam o duelo dos desesperados pela 20ª rodada em São Januário, no Rio de Janeiro.

De um lado, a equipe cruz-maltina acumula quatro derrotas consecutivas na competição e ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 20 pontos. Por outro lado, o time paulista aparece logo atrás, em 18º lugar, ao somar 19 pontos, embora ainda contabilize um jogo a menos na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da Cazé TV.

Como chega o Vasco

Diante do momento delicado, o técnico Pedro Emanuel estuda alterações na estrutura tática vascaína enquanto busca a formação ideal. Com o rendimento em baixa, Puma Rodríguez corre o risco de perder a posição na lateral-direita para Paulo Henrique.

Além disso, a comissão técnica deve manter Rojas no banco de reservas para dar sequência a Nuno Moreira no setor de criação.

Na frente, Brenner e Spinelli travam uma disputa direta pela titularidade, ao passo que Ramon Rique também surge como alternativa para reforçar o setor ofensivo.

Como chega o Mirassol

Em contrapartida, o ambiente no Mirassol demonstra um otimismo moderado após a apresentação recente diante do Grêmio, sobretudo pelo futebol apresentado na etapa inicial.

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Embora divida as atenções com os compromissos da Libertadores, o elenco comandado por Rafael Guanaes projeta uma reação imediata na Série A antes de focar o mata-mata contra a LDU pelas oitavas de final da disputa continental.

VASCO X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 25/7/2026, às 20h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Pedro Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Johan Rojas); Adson (Ramon Rique), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares:Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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