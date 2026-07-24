Vasco x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto deste sábado (25) coloca frente a frente duas equipes pressionadas no Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (de Brasília), Vasco e Mirassol protagonizam o duelo dos desesperados pela 20ª rodada em São Januário, no Rio de Janeiro.
De um lado, a equipe cruz-maltina acumula quatro derrotas consecutivas na competição e ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 20 pontos. Por outro lado, o time paulista aparece logo atrás, em 18º lugar, ao somar 19 pontos, embora ainda contabilize um jogo a menos na tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da Cazé TV.
Como chega o Vasco
Diante do momento delicado, o técnico Pedro Emanuel estuda alterações na estrutura tática vascaína enquanto busca a formação ideal. Com o rendimento em baixa, Puma Rodríguez corre o risco de perder a posição na lateral-direita para Paulo Henrique.
Além disso, a comissão técnica deve manter Rojas no banco de reservas para dar sequência a Nuno Moreira no setor de criação.
Na frente, Brenner e Spinelli travam uma disputa direta pela titularidade, ao passo que Ramon Rique também surge como alternativa para reforçar o setor ofensivo.
Como chega o Mirassol
Em contrapartida, o ambiente no Mirassol demonstra um otimismo moderado após a apresentação recente diante do Grêmio, sobretudo pelo futebol apresentado na etapa inicial.
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Embora divida as atenções com os compromissos da Libertadores, o elenco comandado por Rafael Guanaes projeta uma reação imediata na Série A antes de focar o mata-mata contra a LDU pelas oitavas de final da disputa continental.
VASCO X MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 25/7/2026, às 20h30 (de Brasília)
VASCO: Léo Jardim; Pedro Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Johan Rojas); Adson (Ramon Rique), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares:Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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