Veja os confrontos das quartas da Copa do Brasil feminina

A Copa do Brasil Feminina conheceu nesta sexta-feira (24/7) os confrontos das quartas de final. Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), ficaram definidos os quatro duelos e também os mandos de campo da próxima fase da competição (veja ao fim da matéria). As partidas acontecerão, dessa forma, entre os dias 5 e 19 de agosto.

O sorteio ocorreu em pote único e não contou com qualquer tipo de restrição. Assim, todas as oito equipes classificadas poderiam se enfrentar. Seguem na disputa pelo título Internacional, Flamengo, Ferroviária, Fluminense, Bahia, São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético-MG.

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Inter, Flamengo e Ferroviária garantiram classificação na segunda-feira (20/7), enquanto Fluminense, Bahia e São Paulo avançaram no dia seguinte (21/7). Por fim, Bragantino e Atlético-MG completaram a relação de classificados na quarta-feira (22/7).

Quartas terão jogos de ida e volta

A competição também muda de formato a partir das quartas de final. Afinal, diferentemente das etapas anteriores, os classificados sairão em confrontos de ida e volta. Caso haja igualdade no placar agregado após as duas partidas, a vaga será decidida, então, nos pênaltis.

A edição de 2026 da Copa do Brasil Feminina reúne 66 clubes e terá 72 partidas ao todo, oito a mais em comparação com os 64 jogos realizados em 2025. O calendário da competição também cresceu de oito para 11 datas. Segundo a gerente de Competições Femininas da CBF, Aline Pellegrino, a ampliação faz parte do planejamento da entidade para aumentar a quantidade de partidas e o nível competitivo do futebol feminino brasileiro.

“Estamos no processo de desenvolver o calendário e tentando propor mais partidas e mais jogos em fases agudas, porque isso eleva muito o nível da competição. As atletas vão ter um nível de competitividade (mais alto), até para se mostrarem à Seleção Brasileira com a Copa do Mundo em 2027. Aumentar a minutagem das atletas e o calendário valoriza o nosso produto”, afirmou Pellegrino.

Confira os jogos

Fluminense x Flamengo

Red Bull Bragantino x Ferroviária

Atlético-MG x Internacional

São Paulo x Bahia

*Os clubes em negrito são os mandantes das partidas de volta.

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