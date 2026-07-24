Técnico do Porcinos projeta duelo com a Furia no Mundial da Kings League

O Mundial de Clubes da Kings League começa neste domingo (26/7), em Milão. No entanto, um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada acontecerá apenas na segunda-feira (27/7), quando a Furia, representante brasileira, enfrentará o Porcinos, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da modalidade.

O duelo também marca o reencontro de duas equipes que protagonizaram uma das partidas mais marcantes da última edição do torneio. Antes da estreia, o técnico do Porcinos, Narcis Barrera, conversou com o J10 e destacou o equilíbrio esperado para o confronto.

“Vai ser uma partida muito disputada, talvez uma das mais difíceis que já disputamos. Acredito que eles vão pensar o mesmo da gente e entendo que é um rival que temos bastante coisas em comum, além de já ter feito alguns confrontos com eles, tanto como Porcinos e como Seleção.”

Reencontro após o Mundial da Kings League do ano passado

A rivalidade recente ajuda a explicar o discurso do treinador. Na edição passada do Mundial de Clubes, Furia e Porcinos se enfrentaram em uma das semifinais. Na ocasião, os brasileiros estiveram à frente do placar até os minutos finais, mas sofreram a virada depois que Nadir marcou um gol em dobro, classificando a equipe espanhola para a decisão. Contudo, na decisão, o Porcinos acabou derrotado pelos também espanhóis do Los Troncos.

Apesar do vice-campeonato em 2025, o Porcinos segue como uma das principais forças da Kings League. A equipe conquistou o título mundial em 2024 e voltou à final na temporada seguinte, consolidando um histórico de protagonismo na competição.

Agora, o reencontro acontece logo na primeira rodada, o que aumenta ainda mais o peso do confronto. Embora o torneio ainda esteja no início, uma derrota pode dificultar o caminho de qualquer uma das equipes na sequência da competição.

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