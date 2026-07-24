Liverpool x Sunderland: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Depois de uma temporada abaixo sob o comando de Arne Slot, o Liverpool começa sua preparação para fazer seu primeiro jogo com novo seu novo treinador, Andoni Iraola. Neste sábado (25), os Reds dão o pontapé inicial na sua pré-temporada com um amistoso nos Estados Unidos com o Sunderland, também da Premier League. As duas equipes se enfrentam no GEODIS Park, em Nashville, nos Estados Unidos. A bola às 19h (de Brasília). O jogo faz parte do torneio de pré-temporada “Premier League Series”.

Onde assistir

O amistoso de pré-temporada entre Liverpool e Sunderland, neste sábado, terá transmissão do canal SportyNet (YouTube).

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Como chega o Liverpool

O 2025/2026 não foi dos melhores. Depois de conquistar o título na temporada 2024/2025, os Reds tiveram muitos problemas e acabaram apenas no quinto lugar da Premier League, mas felizmente com a classificação para a Uefa Champions League. Sendo assim, mesmo com a vaga europeia, o Liverpool optou pela demissão de Arne Slot e a chegada de Andoni Iraola, ex-Bournemouth.

Para o jogo deste sábado, Iraola não poderá contar com nomes como Alisson, Van Dijk, Gakpo, Mac Allister, Isak, Wirtz e Gravenberch, que disputaram a Copa do Mundo e ainda estão em período de férias.

Como chega o Sunderland

Do outro lado, o Sunderland vem de uma temporada de sucesso. Sob o comando de Regis Le Bris, os Blackcats fizeram um ano de retorno à elite do futebol inglês de muita segurança, e encerrou a Premier League na 7ª colocação e com a classificação da Uefa Europa League.

Sendo assim, a preparação para 2026/2027 se torna ainda mais importante, visto que será uma temporada com comprimissos europeus para o Sunderland. Mas para o primeiro jogo da pré-temporada, Le Bris não terá a disposição nomes como Xhaka, Talbi, Alderete, Meunier, Brobbey, Angulo, Diarra, Roefs, Adingra, Masuaku e Sadiki, que disputaram a Copa do Mundo e ainda não se reapresentaram.

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