Jovane Cabral é apresentado e cita ídolos do Grêmio: “Clube histórico”

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (24) o meia-atacante Jovane Cabral, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção de Cabo Verde. O jogador, de 28 anos, comentou a chance de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Tricolor e recebeu a camisa 77 das mãos do vice de futebol, Rafael Lima.

Durante suas primeiras palavras como atleta do Grêmio, Jovane Cabral lembrou de alguns jogadores que passaram pelo clube, como Ronaldinho Gaúcho, Luan e Luis Suárez.

“O Grêmio é um clube histórico, conheço o clube há muito tempo. Jogadores que passaram por esse grande clube, no caso Ronaldinho, Luis Suárez e Luan, são jogadores de topo. Quando soube do interesse, não pensei duas vezes. E agora é seguir em frente com objetivo de trabalhar para meter o Grêmio lá em cima”, declarou o meio-campista, antes de prosseguir:

“O Brasil é um povo irmão tanto de Cabo Verde como de Portugal. Nós já crescemos a ver o Brasil a jogar a Copa do Mundo, o Brasil é a nossa referência assim, digamos, em termos de futebol. Eu sei que aqui tem muita pressão, mas uma pressão boa. Acho que todos os jogadores gostam de ter essa pressão, porque estou num grande clube, tem que saber lidar com isso”.

Jovane chega sem custos ao Grêmio

Jovane Cabral chega ao Tricolor sem custos, uma vez que seu contrato com o Estrela da Amadora, de Portugal, se encerrou ao fim da última temporada. Dessa maneira, assinou com o Imortal até dezembro de 2027.O jogador pode atuar como ponta-esquerda e segundo atacante.

“Sou um jogador de grupo, que define bem, que luta por cada bola, que nunca desiste, como eu já disse antes. Também tenho um bom arremate e entro na zona de finalização. Em termos de posição, cabe o treinador ver onde a equipe precisa”.

Na Copa do Mundo, Jovane atuou em duas partidas por Cabo Verde: a estreia contra a Espanha, que terminou empatada em 0 a 0, e a derrota na prorrogação por 3 a 2 para a Argentina, na segunda fase do torneio. Nas duas ocasiões, começou como titular.

“Acho que fizemos uma boa apresentação na Copa do Mundo e surgiu a oportunidade de ter interesse do Grêmio, falei com agentes, com a minha família e me falaram muito bem do grupo. Aceitei essa proposta e acho que vai correr bem”.

Agora, Jovane aguarda o técnico Luís Castro para saber se estará na lista dos relacionados para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo. Afinal, ele já foi apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear.

“Eu cheguei há três dias, comecei a treinar ontem. Estive duas semanas parado por causa da Copa do Mundo, mas já comecei a treinar. Cabe ao treinador decidir se vou jogar ou não”.

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