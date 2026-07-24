Neymar e outros titulares devem reforçar o Santos contra a Chapecoense

O Santos deve ter o retorno de Neymar para a partida diante da Chapecoense, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (25), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 participou normalmente dos trabalhos nesta sexta, em dia de treino tático e atividades de bola parada.
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O técnico Cuca promoverá o retorno de outros jogadores que não enfrentaram a Universidad Central, da Venezuela, pela Sul-Americana. Assim, devem voltar ao time titular o lateral-direito Igor Vinícius, o volante Willian Arão e o atacante Gabigol.
Dessa maneira, o treinador deve mandar a campo o seguinte time: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal, Neymar e Gabigol.
Caso entre em campo neste sábado, Neymar voltará a vestir a camisa do Santos após mais de dois meses. Afinal, o último jogo do meia-atacante ocorreu ainda na 16ª rodada, na derrota para o Coritiba.
A partida ficou marcada pela confusão envolvendo a substituição de Neymar, que acabou recebendo cartão amarelo por entrar em campo após a trocar ser efetuada. No dia seguinte, o técnico Carlo Ancelotti convocou o camisa 10 para a disputa da Copa do Mundo. Depois da competição, ele recebeu alguns dias de férias e ficou mais um tempo nos Estados Unidos até retornar ao treinos na última sexta-feira (17).
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