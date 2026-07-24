Pablo destaca campanha histórica e projeta acesso do Operário à Série A

O Operário encerrou o primeiro turno da Série B vivendo um momento histórico. Atual bicampeão paranaense, o Fantasma alcançou a vice-liderança da competição com 35 pontos, registrando a melhor campanha de sua trajetória na era dos pontos corridos. Entre os protagonistas da campanha aparece o atacante Pablo, que retornou ao Paraná nesta temporada e assumiu papel importante no projeto do clube.

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Depois de construir uma carreira vitoriosa no Athletico-PR, onde conquistou títulos e se tornou ídolo da torcida, Pablo escolheu vestir a camisa do Operário em busca de um novo desafio. Desde então, o atacante passou a ser uma das principais referências do elenco comandado pela comissão técnica, contribuindo com gols, assistências e experiência em uma campanha que mantém o clube firme na disputa pelo acesso à Série A.

Pablo valoriza campanha e pede pés no chão

Ao comentar o desempenho da equipe, Pablo ressaltou que o bom momento é consequência do trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos anos. O atacante também fez questão de destacar a união do grupo e a necessidade de manter o foco para o restante da competição.

“Desde que cheguei, falei da minha alegria em voltar ao Paraná e da satisfação em defender o Operário, que vem construindo um trabalho muito sólido nos últimos anos. Fechamos um grande primeiro turno, mas sabemos que precisamos manter a humildade e encarar as próximas 19 rodadas como finais. Temos um grupo batalhador, unido e ambicioso, e isso nos aproxima do sucesso”, afirmou.

Os números reforçam a importância do camisa 92 na campanha. Pablo soma cinco gols e três assistências na Série B, sendo um dos líderes ofensivos da equipe. O último gol, inclusive, abriu caminho para a virada por 3 a 2 sobre a Ponte Preta, resultado que consolidou o Operário entre os primeiros colocados da tabela.

Ao lado de Boschilia, o atacante forma uma das duplas mais eficientes da competição. Dessa forma, os dois participaram diretamente de 18 dos 27 gols marcados pelo Fantasma no campeonato, respondendo por aproximadamente 67% da produção ofensiva da equipe.

Nesse sentido, o Operário inicia o segundo turno cercado por expectativa e confiança. O próximo compromisso será diante do Atlético-GO, fora de casa, na abertura da segunda metade da Série B. Mantendo o desempenho apresentado até aqui, o clube de Ponta Grossa segue alimentando o sonho de conquistar, por fim, o acesso à elite do futebol brasileiro.

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