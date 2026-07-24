Diretor do Flamengo terá reunião com empresário de Almada

A negociação do Flamengo por Thiago Almada, do Atlético de Madrid (ESP), tem um próximo passo definido. Neste fim de semana, o empresário do jogador, Agustín Jiménez, se reunirá com o diretor do clube, José Boto, para terminar de alinhar a negociação.

Essa parte será a última antes de o Flamengo oferecer uma proposta oficial ao Atlético de Madrid. Segundo a jornalista Raisa Simplício, em publicação nesta sexta-feira (24/7), a conversa entre Jiménez e Boto servirá para discutir o projeto apresentado pelo Fla.

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Dessa forma, as partes caminham para um desfecho positivo para que Almada retorne ao Rio de Janeiro. O meia, afinal, foi campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 atuando pelo Botafogo. No ano seguinte, partiu para o Lyon (FRA) e logo seguiu para o Atleti, onde não encontrou seu espaço com o técnico Diego Simeone.

O otimismo do Fla por acertar com Almada se dá pela boa relação que existe com o Atlético de Madrid. Samuel Lino, por exemplo, chegou oriundo dos Colchoneros, enquanto o ex-técnico Filipe Luís fez história em ambas as equipes. Outro jogador com passado no Atleti é Saúl Ñíguez.

A tendência, então, é que o valor da transação fique entre 20 e 28 milhões de euros (R$ 115,5 milhões e R$ 161,7, respectivamente, na cotação atual). Almada foi vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina e não esteve por dentro das operações durante o Mundial, já que estava focado na disputa do torneio. O River Plate (ARG) era o favorito a levar Almada, mas não conseguiu apresentar garantias financeiras.

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