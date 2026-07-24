Pausa na Copa revigora o Fluminense para a maratona do segundo semestre

A pausa no calendário durante a Copa do Mundo agradou ao elenco do Fluminense. Samuel Xavier explicou que o período serviu não apenas para descanso, mas também para melhorar a preparação física e mental da equipe para a maratona de jogos do segundo semestre.

Segundo o lateral, a comissão técnica aproveitou o intervalo para corrigir detalhes importantes visando as disputas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.

“Essa parada da Copa precisamos ver como algo positivo. Além do descanso, conseguimos trabalhar melhor a força. Conseguimos fazer ajustes musculares, trabalho de força, equilíbrio do corpo e mental também. Tudo isso faz parte da carreira e da vida de um atleta”, comentou ao Globo Esporte.

Após a retomada da temporada, o Fluminense terá uma sequência de compromissos importantes nas três competições que disputa.

Para Samuel Xavier, a preparação realizada durante a pausa pode fazer diferença ao longo dos próximos meses, principalmente diante da intensa sequência de viagens e partidas decisivas.

A pausa no calendário durante a Copa do Mundo agradou ao elenco do Fluminense. O lateral Samuel Xavier explicou que o período permitiu ao grupo descansar e, ao mesmo tempo, aprimorar a preparação física e mental dos atletas para a maratona de jogos do segundo semestre.

Fluminense de olho em conquistas

Conforme destacou o jogador, a comissão técnica aproveitou o intervalo com a finalidade de corrigir detalhes cruciais, visando aos desafios no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil.

“Essa parada da Copa precisamos ver como algo positivo. Além do descanso, conseguimos trabalhar melhor a força. Conseguimos fazer ajustes musculares, trabalho de força, equilíbrio do corpo e mental também. Tudo isso faz parte da carreira e da vida de um atleta”, comentou.

Portanto, com a retomada da temporada, a equipe enfrentará uma sequência intensa de compromissos pelas três competições que disputa.

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Neste sentido, Samuel Xavier acredita que o trabalho realizado durante o interregno trará resultados significativos ao longo dos próximos meses. Sobretudo porque o time lidará com viagens constantes e partidas decisivas.

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