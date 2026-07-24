Standard Liège x Juventus: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Daqui a pouco mais de um mês, a Juventus entra em campo para fazer a sua estreia pela Serie A, mas até lá, a Velha Senhora segue fazendo sua preparação. Neste sábado, a Juve terá mais um compromisso amistoso nesta pré-temporada, dessa vez diante do Standard Liège, da Bélgica, às 15h (de Brasília), no Stade de Sclessin.

Onde assistir

O jogo amistoso de pré-temporada entre Standard Liège e Juventus, neste sábado, terá transmissão do canal SportyNet (YouTube)

Como chega o Standard Liège

O time belga está em uma fase mais avançada nesta pré-temporada em relação à Juventus. Uma vez que o Campeonato Belga começa já no próximo dia 8 de agosto, o Standard Liège vai para o seu quinto e último amistoso de preparação neste sábado.

Nas outras quatro partidas amistosas, o Liège venceu três e perdeu uma. O time belga venceu o Verlaine-BEL por 7 a 0, o Aubel-BEL por 4 a 0, e também o Francs Borains por 1 a 0. A única derrota foi para o Dunkerque, da França, por 2 a 0.

Como chega a Juventus

Ao contrário do Liège, a Juventus vai para apenas o seu segundo compromisso de pré-temporada. Apesar de garantir a classificação para a Uefa Champions League, a Juve não foi tão bem e terminou a Serie A na quarta colocação, além de caído para o Empoli nas quartas de final da Coppa Itália.

A Juventus busca sua primeira vitória e seu primeiro gol marcado nesta pré-temporada. Ainda na Suíça, a Juve empatou sem gols com o Basel, em que o grande destaque foi o goleiro Perin, que defendeu um pênalti. Os brasileiros Douglas Luiz e Arthur estão relacionados para o duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.