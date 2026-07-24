Flamengo não libera Ninho para treinos na Copa Feminina de 2027

O Flamengo decidiu não disponibilizar seu CT, o Ninho do Urubu, para receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. A Fifa buscou o clube para avaliar a utilização do centro de treinamento durante a competição, mas o departamento de futebol rubro-negro entendeu que não seria possível ceder as instalações.

A decisão, segundo o “ge”, está relacionada ao planejamento do elenco profissional masculino para o período da Copa, prevista para ocorrer entre julho e agosto. Apesar da paralisação do calendário nacional durante o Mundial, a programação do Flamengo prevê alguns dias de férias aos jogadores e, posteriormente, a retomada dos treinamentos. Dessa forma, o Ninho do Urubu estará em utilização durante parte da competição.

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A negativa não provocou desgaste na relação entre as partes. A Fifa compreendeu o planejamento apresentado pelo Flamengo e mantém conversas com o clube por outra questão envolvendo a Copa do Mundo Feminina: a possibilidade de liberação antecipada do Maracanã para a entidade.

Fifa avalia outras instalações no Rio

Sem o Ninho do Urubu, a Fifa segue avaliando outras estruturas no RJ para ampliar a relação de locais disponíveis às 32 seleções participantes. Nas últimas semanas, representantes da entidade visitaram os centros de treinamento de Botafogo e Fluminense, que negociam a cessão de suas instalações.

O estádio de São Januário, do Vasco, também aparece entre as possibilidades e poderá ser utilizado para treinamentos às vésperas das partidas. O local tem histórico em grandes competições: na Copa do Mundo de 2014, recebeu atividades de diversas seleções, incluindo Argentina e Alemanha antes da final.

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