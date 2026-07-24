Giay treina com o grupo e fica perto de volta ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (23), na Academia de Futebol, após a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, quarta (22), pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira ganhou uma boa notícia: o lateral-direito Giay avançou na recuperação de uma entorse no tornozelo direito e trabalhou no campo com o grupo.

Mesmo com o retorno aos treino ao lado do elenco, Giay ainda é dúvida para o confronto diante do Atlético, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o treino deste sábado vai ser decisivo para as possibilidades do argentino, assim como de outros nomes como Vitor Roque e Felipe Anderson.

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O atacante Vitor Roque, em transição física, e o meia-atacante Felipe Anderson, desfalque contra o Coritiba em razão de um edema na coxa esquerda, participaram de todo o treino junto ao elenco. A dupla, aliás, também participou das atividades na última quinta-feira (23/7).

Com 44 pontos, o Verdão lidera o nacional e confirmou sua melhor campanha no primeiro turno na história dos pontos corridos. O clube superou 2025, quando marcou 39 pontos em 19 rodadas. Por fim, a equipe faz confronto contra o Atlético-MG, neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada.

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