Rafael Leão treina no CT do Corinthians e conversa com Diniz

Depois de falar que gostaria de atuar no futebol brasileiro, Rafael Leão treinou no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (24/7). O atacante do Milan, da Itália, conversou com o técnico Fernando Diniz à beira de um dos campos do centro de treinamento e também se reuniu com jogadores do elenco.

O português de 27 anos aproveita o período de férias no Brasil para manter a forma física nas dependências do clube paulista.

“Rafael Leão, atacante da Seleção Portuguesa de Futebol, está passando alguns dias no Brasil e, para manter a forma física, está treinando no CT do Timão!”, comunicou o clube.

Durante a visita, o diretor executivo, Marcelo Paz, entregou ao atacante a camisa 10 do Corinthians

“Temos aqui, não sei se é o número da sua preferência. Então, fica a nossa lembrança e a nossa gratidão por ter escolhido estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo”, disse o executivo.

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Rafael Leão, que disputou a última Copa do Mundo, tem futuro indefinido. Embora tenha contrato com o Milan até junho de 2028, o jogador já manifestou o desejo de mudar de ares nesta janela de transferências. Na última temporada, o atacante, entretanto, conviveu com lesões, que comprometeram sua sequência de jogos.

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