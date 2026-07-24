Barcelona goleia rival catalão em amistoso e encerra jejum de 28 anos

O Barcelona venceu o CE Europa por 4 a 1 em amistoso disputado nesta sexta-feira (24) e encerrou uma longa espera de 28 anos sem derrotar o tradicional rival catalão. O último encontro entre as equipes havia acontecido em 1998, na final da Copa da Catalunha. Naquela ocasião, o Europa surpreendeu ao conquistar o título nos pênaltis diante do Barcelona. Curiosamente, José Mourinho fazia parte da comissão técnica azul-grená e trabalhava como auxiliar de Louis van Gaal.
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Quase três décadas depois, o cenário foi completamente diferente. O time comandado por Hansi Flick controlou a partida e construiu a vitória com gols de Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ibrima Toncara e Àlex González. Flavio marcou o único gol do Europa.
No entanto, apesar do placar elástico, o amistoso teve como principal objetivo a preparação para a temporada 2026/27. Isto porque Flick utilizou uma equipe bastante jovem, com vários jogadores da base, do Barcelona B e até das categorias inferiores.
Getting in shape ️ pic.twitter.com/L00qDI3enP
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2026
Por fim, a ideia da comissão técnica era dar minutos aos atletas, observar o condicionamento físico do elenco e avaliar o desenvolvimento dos jovens talentos, mais do que buscar um resultado de grande relevância esportiva.
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