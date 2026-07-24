River Plate vai afastar mais três nomes do elenco

A filosofia do River Plate em promover profundas mudanças no elenco está em ritmo acelerado. Com direito, inclusive, a nome que chegou há menos de seis meses já entrando na famosa “barca” de atletas que devem buscar novos ares.

De acordo com o portal “TyC Sports”, os meio-campistas Kendry Páez, Kevin Castaño e Matías Galarza se juntaram a outros 11 jogadores que não fazem parte do planejamento elaborado pela comissão técnica de Eduardo Coudet. Curiosamente, todos os jogadores em questão voltam de um curto período de férias por estarem integrando as delegações de suas seleções na disputa da Copa do Mundo. Todos eles, por sinal, representando a América do Sul, casos de Colômbia (Castaño), Equador (Kendry) e Paraguai (Galarza).

Na prática, quem se depara com esta situação em panorama mais favorável a uma negociação é Matías Galarza. Após o período de empréstimo no Atlanta United, decorrido no primeiro semestre de 2026, ele fez boas apresentações com o selecionado paraguaio e chamou a atenção do mercado europeu. Por ora, o Bologna, da Itália, é cogitado como o favorito para adquirir 70% de seus direitos econômicos em proposta que chegaria a quatro milhões de dólares (R$ 20,2 milhões, na cotação atual). A saber, o restante dos direitos pertence ao Talleres.

Em relação a Kendry Páez, além do baixo aproveitamento nas oportunidades que teve desde janeiro, o River Plate tenta antecipar o fim do empréstimo junto ao Chelsea por uma questão burocrática. Isso porque o jovem de 19 anos ocupa uma vaga de estrangeiro no elenco, algo que o clube mira para ampliar seu leque de opções no mercado de transferências.

Por fim, sobre Kevin Castaño, a diretoria riverista sabe que será difícil reaver o alto investimento quando da sua contratação. Em março do ano passado, a equipe de Buenos Aires pagou 16 milhões de dólares (quase R$ 100 milhões, no câmbio da época) para tirá-lo do Krasnodar, período onde Marcelo Gallardo ainda era o técnico da equipe. Mesmo assim, ele deve treinar em separado até que propostas cheguem a alta cúpula do River.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.