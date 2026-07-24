Benfica goleia o Belenenses em amistoso antes de decisão na Liga Europa

O Benfica venceu o Belenenses por 5 a 1 nesta sexta-feira (24), em amistoso realizado no Estádio da Luz como parte da preparação das equipes para a temporada 2026/27. Sem utilizar os jogadores que foram titulares na derrota por 2 a 1 para o St. Gallen, pela Liga Europa, o técnico Marco Silva escalou uma equipe alternativa. Os gols da vitória foram marcados por Anísio Cabral, Ivanovic, em cobrança de pênalti, Prestianni, que balançou as redes duas vezes, e o estreante Jhon Durán. Bruninho descontou para o Belenenses, que disputará a Liga 3 de Portugal.

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O amistoso serviu para dar ritmo aos atletas que tiveram menos minutos na última partida. Além disso, o treinador também aproveitou para observar opções do elenco antes da sequência da temporada.

Dessa maneira, o Benfica agora volta a focar na Liga Europa. Isto porque a equipe recebe o St. Gallen na próxima quinta-feira (30), em Lisboa, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da competição. Quem perder estará eliminado do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu.

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