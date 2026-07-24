Ex-Palmeiras, Andrei Girotto é anunciado pelo Al Faisaly, da Arábia Saudita

Andrei Girotto é o novo reforço do Al Faisaly para a temporada 2026/27. Depois de três temporadas de destaque no Al Taawoun, o brasileiro assinou contrato de um ano com a equipe recém-promovida à primeira divisão da Arábia Saudita. Livre no mercado desde o fim do vínculo com seu antigo clube, Girotto recebeu sondagens do futebol brasileiro antes de optar por permanecer no país. A nova contratação já se integrou ao elenco, que realiza a pré-temporada na Eslovênia.

LEIA MAIS: Bayern inicia conversas para renovar contrato de Harry Kane

Revelado pelo Metropolitano (SC), Andrei ganhou projeção nacional com a camisa do América Mineiro antes de ser contratado pelo Palmeiras. No clube paulista, marcou o gol da classificação sobre o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil de 2015, competição conquistada pelo alviverde naquela temporada.

Depois de uma passagem pelo Kyoto Sanga, do Japão, retornou ao Brasil para integrar o elenco da Chapecoense, conquistando o Campeonato Catarinense. Foi quando recebeu o convite do Nantes. Defendeu o clube francês por seis temporadas, conquistou a Copa da França e se tornou ídolo da torcida.

Em 2023, iniciou sua trajetória no futebol saudita pelo Al Taawoun, encerrando a última temporada com 24 partidas, dois gols e a classificação do clube para a Champions da Ásia 2.

“É uma honra fazer parte do Al Faisaly. Estou muito motivado para esse novo capítulo da minha carreira e preparado para dar o meu melhor dentro e fora de campo. Obrigado pela confiança! Vamos em busca de grandes conquistas”, comemorou.

Primeiro compromisso de Andrei Girotto

O primeiro compromisso oficial de Andrei Girotto com a camisa do Al Faisaly será no dia 14 de agosto, diante do NEOM SC, pela Copa do Rei Saudita. Já a reestreia da equipe no Campeonato Saudita acontece contra o Al Hilal, atual vice-campeão. O adversário traz boas lembranças ao brasileiro, que marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da partida no último encontro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.