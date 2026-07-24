Santos explica obra na Vila e confirma interdição parcial contra a Chape

O Santos se pronunciou na noite desta sexta-feira (24/7) sobre a reforma no setor de arquibancadas mais popular da Vila Belmiro. Em comunicado, o Peixe confirmou que neste sábado, às 18h30 (de Brasília), diante da Chapecoense apenas as laterais do setor estarão disponíveis para o torcedor.

O espaço central, que é o mais atrativo para os torcedores, permanecerá fechado, pois ainda está em reforma. A expectativa é ampliar o espaço de 3,2 mil para 5 mil pessoas.

As obras, aliás, se tornaram alvo de debate entre torcedores do Santos nos últimos dias. Imagens da reforma no setor de arquibancada repercutiram nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre o espaço entre os degraus, o conforto dos torcedores e a viabilidade da nova estrutura.

Apesar de enfrentar uma grave crise financeira com dívidas que superam R$ 1 bilhão, o Santos aposta em um retorno financeiro a curto prazo. Além disso, o clube destacou que obra atual possui os laudos de segurança exigidos pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros (AVS e AVCB). Entretanto, o projeto de reforma completa em parceria com a WTorre está suspenso desde abril.

Nota oficial do Santos:

“O Santos Futebol Clube informa que, para o jogo contra a Chapecoense, neste sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro, conforme previsto, a parte central da arquibancada Cosmo Damião, setor destinado às organizadas, estará interditada em razão do andamento da obra. Nas laterais, o clube concluiu as reformas e obteve autorização da Polícia Militar para que os torcedores ocupem o setor na próxima partida.

Após vistoria realizada na quinta-feira (23), a Polícia Militar autorizou a presença parcial da torcida no setor. O clube também esclarece que a reforma tem Auto de Vistoria de Segurança (AVS), emitido pela Prefeitura e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Corpo de Bombeiros.

Quando foi anunciada a venda de ingressos para a partida de sábado, o clube já colocou uma quantidade reduzida para o setor.

A ampliação dos setores populares, onde geralmente não há assentos, é uma tendência nos estádios do Brasil e mundo afora. Quando a obra estiver concluída, o clube poderá utilizar a nova capacidade da Vila Belmiro após as aprovações necessárias do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A intervenção tem baixo custo para o Santos e a projeção é que o investimento seja recuperado em curto prazo por meio do aumento de receita proporcionado pela maior capacidade de público.

Em abril deste ano, o Santos já havia realizado uma adequação no setor do Portão 17, destinado aos sócios, para atender ao regulamento da Conmebol. As reformas foram feitas para cumprir as exigências das competições internacionais e, ao mesmo tempo, atender às necessidades operacionais do clube”.

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