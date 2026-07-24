STJD marca julgamento de Victor Gabriel, do Internacional

O zagueiro Victor Gabriel será julgado na próxima terça-feira (28) pela Sexta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta da entrada violenta em Gabriel Pec, atacante do Cruzeiro. A sessão terá início às 10h (de Brasília).

O defensor do Internacional pode ficar sem atuar até que o jogador da Raposa se recupere, com o prazo máximo de 180 dias de suspensão. Assim, na denúncia apresentada na última quinta, o subprocurador-geral, Ronald Siqueira Barbosa Filho, aponta a súmula do árbitro e material veiculado por programas jornalísticas para caracterizar o uso de força excessiva por parte do zagueiro, além da gravidade da lesão sofrida por Gabriel Pec.

Dessa maneira, Victor Gabriel será julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita jogada violenta. O item prevê pena de um a seis jogos de suspensão. Entretanto, conta com um agravante, previsto no referido artigo.

“Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de 180 dias”.

Gabriel Pec sofreu uma fratura na tíbia após levar uma entrada violenta de Victor Gabriel – que levou cartão vermelho direto. O lance ocorreu na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional.

Victor Gabriel se pronuncia

Na última quinta-feira, o jogador colorado falou sobre o lance com o cruzeirense e lamentou o ocorrido.

“Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão”.

Aliás, Victor Gabriel já é desfalque certo no Inter para o jogo deste sábado diante do Athletico-PR, em Curitiba, às 18h30 (de Brasília). Ele terá que cumprir a suspensão automática pela expulsão.

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