Athletico x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Com resultados opostos no retorno do Campeonato Brasileiro, Athletico e Internacional se enfrentam no início do returno da competição. A partida acontece no começo da noite deste sábado (25), às 18h30, horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba, válida pela 20ª rodada do torneio.

No primeiro duelo após a parada para a Copa, o Colorado perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Beira-Rio, e sofreu a terceira derrota seguida. No momento, o Inter é o 14º colocado, com 21 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Furacão venceu o São Paulo, fora de casa, pelo mesmo marcador e alcançou o terceiro triunfo consecutivo. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição da tabela, com 33 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime.

Como chega o Athletico

Embalado pela melhor colocação do clube na era dos pontos corridos em um primeiro turno, o Furacão quer aproveitar a força de sua casa para começar bem o returno. Afinal, o Rubro-Negro é o melhor mandante do Brasileirão, com 23 pontos conquistados em dez partidas na Arena da Baixada. Para a partida, Odair Hellmann não conta com Arthur Dias, suspenso, que deve ser substituído por Terán. Por outro lado, Benavídez retorna de lesão e deve ficar no banco de reservas. Outra dúvida é se o treinador manterá João Cruz no meio ou colocará Claudinho em seu lugar, colocando Mendoza na função, assim como aconteceu contra o São Paulo.

Como chega o Internacional

Com uma sequência negativa e problemas financeiros, o Inter tenta mudar o rumo de sua campanha neste início de returno. Inclusive, uma derrota em Curitiba, junto com uma possibilidade de resultados nos outros jogos, podem colocar o Colorado na zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Para a partida, o time não conta com Paulo Pezzolano, liberado por conta do falecimento de sua mãe, e será comandado pelo auxiliar Esteban Conde. Além disso, a equipe pode ter o desfalque do goleiro Rochet, que ainda se recupera de uma lombalgia, e não conta com o zagueiro Victor Gabriel, expulso contra o Cruzeiro.

ATHLETICO X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 25/7/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Terán, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; João Cruz (Claudinho) e Leozinho; Viveros. Técnico: Odair Hellmann

INTERNACIONAL: Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado (Aguirre) e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero, Alerrandro e Vitinho. Técnico: Esteban Conde.

Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

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