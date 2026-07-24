São Paulo deve ter duas novidades para enfrentar o Flamengo

O São Paulo deve ter duas novidades na lista de relacionados para enfrentar o Flamengo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Sabino, recuperado de lesão muscular, e o lateral-direito Aurélio Buta, recém-contratado, devem viajar para o Rio de Janeiro com a delegação. Por outro lado, Enzo Díaz deve desfalcar o Tricolor mais uma vez.

O lateral-esquerdo não atuou na derrota de virada para o Athletico-PR por 2 a 1, na última quarta-feira (22). Apesar de ter treinado normalmente nos últimos dias, o argentino não deve ir a campo contra o Rubro-Negro.

Dessa maneira, o São Paulo pode ter a seguinte escalação contra os cariocas: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

O jovem Osorio deve ficar com a vaga do experiente Rafael Toloi. O experiente zagueiro sofreu uma lesão muscular na derrota para o Furacão e não enfrenta o Flamengo.

O São Paulo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos conquistados.

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