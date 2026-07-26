Escalação do Flamengo: Plata desfalca e De la Cruz volta a ser opção

O técnico Leonardo Jardim fará mudanças no Flamengo para enfrentar o São Paulo no domingo, às 18h30 (de Brasília) no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No ataque, Gonzalo Plata dificilmente será relacionado para a partida. No entanto, o treinador terá à disposição o volante De la Cruz. A informação é do “ge”.

Plata está com uma tendinite no joelho direito e não voltou a treinar em campo ainda. Para seu lugar, o técnico Leonardo Jardim tem o jovem Lorran e Cebolinha de opção. Apesar disso, De la Cruz, que vai retornar à lista de relacionados após a Copa do Mundo, pode entrar no lugar. Luiz Araújo continua no departamento médico.

O zagueiro Léo Ortiz já se recuperou da lesão na coxa direita, entrará na relação de jogadores e deve começar no banco. Carrascal, por sua vez, vai cumprir a última partida da suspensão que pegou em julgamento no STJD antes da Copa. Por fim, Alex Sandro tende a assumir a vaga de Ayrton Lucas.

Rossi, Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De la Cruz), Bruno Henrique e Pedro.

Ao entrar em campo neste domingo (26/7) para enfrentar o São Paulo, o Flamengo encerrará um período de 57 dias sem jogar no Maracanã. Com excelente aproveitamento quando joga em casa, o Rubro-Negro, assim, enxerga no Maior do Mundo uma fortaleza para poder seguir batalhando pelo título brasileiro em 2026.

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