Real Madrid disputa a contratação de Yan Diomande com o PSG

O Real Madrid abriu conversas com o RB Leipzig com o objetivo de tentar a contratação do ponta Yan Diomande, de 19 anos. A movimentação do clube espanhol no mercado da bola acirrou a concorrência direta com o PSG pela aquisição do jovem atleta. O atacante foi um dos principais destaques da seleção da Costa do Marfim durante a disputa da última Copa do Mundo.

O time francês continua na disputa pelo jogador, que inclusive já sinalizou preferência por uma transferência para a França. No entanto, a diretoria do clube de Paris ainda não apresentou uma proposta financeira que balance os alemães. Paralelamente a isso, o time da Bundesliga tenta segurar o profissional e trabalha para renovar o vínculo contratual que se encerra em junho de 2030.

Planos do Real Madrid

Yan Diomande desperta o interesse do clube espanhol, que monitora o setor ofensivo pelo lado direito e pode acelerar as tratativas caso ocorra a saída do marroquino Brahim Díaz. Mas a chegada do jovem é vista como uma excelente alternativa de mercado para o elenco.

Números de Yan Diomande

Durante a Copa, Diomande evitou falar sobre o futuro profissional e preferiu focar a energia exclusivamente nas partidas da Costa do Marfim. A joia disputou quatro jogos no torneio de seleções e valorizou-se muito devido ao desempenho recente no futebol da Alemanha.

O atacante anotou 12 gols e distribuiu nove assistências em 33 partidas na última edição da Bundesliga. As boas atuações ajudaram a garantir a terceira colocação do campeonato nacional e a consequente vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

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