Grêmio anuncia a contratação de lateral-direito do Goiás

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação de Diego Caito, de 22 anos, que estava no Goiás. O lateral-direito assinou contrato até o fim do ano e já pode estrear no próximo domingo, quando o Tricolor enfrenta o Fluminense, na Arena, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele chegou a Porto Alegre na última semana e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Dessa maneira, o técnico Luís Castro ganha mais uma opção para o duelo contra os cariocas.

O Imortal adquiriu 30% dos direitos econômicos do defensor por R$ 3 milhões. Para ficar com Diego Caita em definitivo, o Tricolor terá que pagar mais R$ 2 milhões até dezembro, garantindo, assim, mais 20%.

Assim, o custo total da transação é de R$ 5 milhões. Ao pagar o valor total, o Grêmio garante a contratação em definitivo, com o Goiás permanecendo com os outros 50% dos direitos econômicos do jogador.

Diego Caito estreou pelos profissionais do Goiás em 2023. Na atual temporada, disputou 28 jogos, com dois gols e três assistências.

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