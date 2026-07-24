Destaque de Cabo Verde, Vozinha está perto de assinar com Colo-Colo

Destaque da Copa do Mundo com Cabo Verde, o goleiro Vozinha está perto de vestir a camisa do Colo-Colo, do Chile. O arqueiro de 40 anos está livre no mercado após o encerramento do seu contrato com o Chaves, de Portugal. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Vozinha se mostrou favorável à proposta do Colo-Colo, que ofereceu contrato com duração de 18 meses. Nas últimas semanas, o clube chileno apresentou uma oferta e depois recebeu uma contraproposta dos representantes do jogador.

Maior campeão chileno, com 34 títulos nacionais, o Colo-Colo também conquistou a Copa Libertadores em 1991. Atualmente, a equipe lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos.

Vozinha foi o herói da campanha de Cabo Verde na Copa. A seleção se classificou na fase de grupos e parou apenas para a Argentina na segunda fase. Com uma atuação de destaque com a Espanha, o goleiro virou febre mundial e ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no Instagram.

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