Em processo de recuperação, trio do Botafogo volta a trabalhar no gramado

A torcida do Botafogo teve um bom motivo para acreditar em dias melhores nesta sexta-feira (24). Afinal, três jogadores importantes do elenco voltaram a trabalhar no gramado, no Espaço Lonier, CT do Mais Tradicional: o zagueiro Pantaleão, o volante Allan e o atacante Júnior Santos.

Do trio, Pantaleão é o jogador que está há mais tempo sem entrar em campo: desde agosto de 2025, ou seja, quase um ano de inatividade por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. Por isso, ele requer mais cuidados. A previsão para o retorno ficou somente para outubro de 2026.

Allan, por sua vez, não joga desde o dia 2 de maio, contra o Remo, pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura completa do músculo retofemoral da coxa direita. No mesmo mês, Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia. Os dois estão em processos mais avançados de recuperação.

Pantaleão, Allan e Júnior Santos trabalharam ao lado dos jogadores que não foram utilizados no empate sem gols com o Vitória por 0 a 0, nesta quinta-feira (23), no Colosso do Subúrbio, pela rodada 4 (atrasada) do Brasileirão.

O Botafogo volta a campo neste domingo (23), contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, com 26 pontos, é o nono colocado. O duelo marca o reencontro de Artur Jorge, da Raposa, com o Mais Tradicional.

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