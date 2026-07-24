Maresca diz que futuro de Rodri no City não preocupa, apesar de interesse do Real Madrid

O técnico Enzo Maresca, recém-chegado ao comando do Manchester City, tratou de encerrar as especulações sobre o futuro de Rodri Hernández e uma possível transferência para o Real Madrid. Em sua primeira coletiva, o treinador destacou que rumores são comuns quando se trata de atletas de alto nível, mas reforçou que o volante espanhol segue nos planos da equipe inglesa.

Rodri, eleito melhor jogador da última Copa do Mundo vencida pela Espanha, tem contrato válido até junho de 2027. Apesar do interesse do Real Madrid em reforçar seu meio-campo, Maresca afirmou que o momento é de foco na recuperação física do jogador.

“Em primeiro lugar, precisamos dizer que sempre haverá especulações em torno dos grandes jogadores. Não estou preocupado com isso, é algo normal. Todos os treinadores querem ter Rodri em suas equipes, porque ele é um jogador de primeiro nível”, declarou o italiano.

Leia mais notícias de Futebol Internacional

O técnico revelou que o atleta passará por uma cirurgia leve nas costas na próxima segunda-feira (27), seguida de um período de descanso antes de iniciar o processo de reabilitação para retornar ao elenco.

“Ele fará uma cirurgia na segunda-feira (27/7). Depois, precisa de férias, descanso, se recuperar bem e então voltará para nós”, explicou Maresca.

Maresca e o desafio de substituir Guardiola

Além de falar sobre Rodri, Maresca comentou o desafio de substituir Pep Guardiola, treinador que marcou uma era no clube com títulos e conquistas históricas. Ex-auxiliar de Guardiola, o novo comandante ressaltou que já conhece a estrutura e parte do elenco, mas reconhece a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho.

“É um desafio, é algo bonito e um privilégio. Quando um treinador fica muitos anos em um clube, como Ferguson e Wenger, a transição sempre é complicada. Mas temos que tentar fazer as coisas certas desde o início para a organização, os torcedores e todos que fazem parte do clube”, ressaltou.

Após passagem pelo Chelsea, Maresca assume o City com a missão de manter o alto nível competitivo e seguir ampliando o legado construído nos últimos anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.