Grêmio arranca empate com Flamengo no fim pelo Brasileirão Feminino

Em jogo intenso até os minutos finais, Flamengo e o Grêmio empataram por 2 a 2 na noite desta sexta-feira (24), no estádio Luso-Brasileiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor Gaúcho saiu na frente com Leidiane, mas o Rubro-Negro virou com gols de Mariana Fernandes e Fernandinha. Já nos acréscimos do segundo tempo, Iara marcou e fechou o placar.
Com o resultado, o Flamengo fica na quarta colocação, com 23 pontos, a cinco do líder Corinthians. Do outro lado, o Grêmio está na nona colocação, com 18 pontos, três a menos que o Cruzeiro, dentro da zona de classificação para próxima fase.
O gol do Grêmio saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. Núbia saiu jogando dentro da área, Leidi se antecipou, roubou a bola e girou para abrir o placar. No entanto, a resposta do Flamengo veio rápido. Aos 20, Jucinara cruzou, a bola desviou em Fabi Simões e sobrou para Mariana Fernandes deixar tudo igual.
O segundo tempo foi cheio de emoção, com chances para os dois lados. E a equipe rubro-negra aplicou a virada após bela jogada de Fabi Simões. Fernandinha venceu a goleira gremista e ampliou o marcador. Contudo, o banho de água fria veio nos acréscimos. Rodríguez disparou pela direita, entrou na área e cruzou para Iara, que só empurrou a bola para a rede.
Agora, os times voltam a campo somente na próxima semana. O Flamengo volta a campo na segunda (3), às 18h30, contra o Corinthians. O Grêmio recebe o América-MG, no sábado (1º), às 20h.
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