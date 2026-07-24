ASSINE JÁ!
Jogada10

Grêmio arranca empate com Flamengo no fim pelo Brasileirão Feminino

Grêmio arranca empate com Flamengo no fim pelo Brasileirão Feminino
Grêmio arranca empate com Flamengo no fim pelo Brasileirão Feminino -

Em jogo intenso até os minutos finais, Flamengo e o Grêmio empataram por 2 a 2 na noite desta sexta-feira (24), no estádio Luso-Brasileiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor Gaúcho saiu na frente com Leidiane, mas o Rubro-Negro virou com gols de Mariana Fernandes e Fernandinha. Já nos acréscimos do segundo tempo, Iara marcou e fechou o placar.

Com o resultado, o Flamengo fica na quarta colocação, com 23 pontos, a cinco do líder Corinthians. Do outro lado, o Grêmio está na nona colocação, com 18 pontos, três a menos que o Cruzeiro, dentro da zona de classificação para próxima fase.

O gol do Grêmio saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. Núbia saiu jogando dentro da área, Leidi se antecipou, roubou a bola e girou para abrir o placar. No entanto, a resposta do Flamengo veio rápido. Aos 20, Jucinara cruzou, a bola desviou em Fabi Simões e sobrou para Mariana Fernandes deixar tudo igual.

O segundo tempo foi cheio de emoção, com chances para os dois lados. E a equipe rubro-negra aplicou a virada após bela jogada de Fabi Simões. Fernandinha venceu a goleira gremista e ampliou o marcador. Contudo, o banho de água fria veio nos acréscimos. Rodríguez disparou pela direita, entrou na área e cruzou para Iara, que só empurrou a bola para a rede.

Agora, os times voltam a campo somente na próxima semana. O Flamengo volta a campo na segunda (3), às 18h30, contra o Corinthians. O Grêmio recebe o América-MG, no sábado (1º), às 20h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas