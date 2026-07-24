Palmeiras define data retorno de Flaco López aos treinos

O Palmeiras já sabe quando terá Flaco López novamente na Academia de Futebol. O atacante argentino, que está de folga após a disputa da Copa do Mundo, se reapresenta ao clube alviverde na próxima segunda-feira (27). Inclusive, existe a possibilidade de o jogador estar à disposição de Abel Ferreira já na semana que vem.

Assim como Arias, Sosa, Maurício, Gustavo Gómez, Piquerez e Emiliano Martínez, Flaco será reavaliado pelo departamento de Performance e Saúde. Como vinha atuando e treinando nos últimos dias, existe a possibilidade de o argentino atuar no duelo contra o Vitória, na próxima quarta-feira (29). O elenco viaja para Salvador um dia antes, na terça (28).

No momento, o atacante ainda está na Argentina aproveitando os seus dias de folga. Ao longo da Copa do Mundo, Flaco disputou apenas duas partidas, ambas saindo do banco de reservas, e permaneceu somente 18 minutos em campo. Contudo, o principal momento do atacante na competição aconteceu nas quartas de final, diante da Suíça. Afinal, na prorrogação, ele entrou em campo e deu a assistência para Julián Álvarez marcar um dos gols da vitória argentina por 3 a 1, resultado que garantiu a classificação para a semifinal.

Mesmo sem conquistar o título, Flaco López entrou para a história do Palmeiras. Ele tornou-se o primeiro jogador estrangeiro do clube a disputar uma final de Copa do Mundo. O atacante, porém, não conseguiu integrar o seleto grupo de campeões mundiais que passaram pelo Verdão.

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