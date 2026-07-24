Internacional anuncia contratação de Calebe

O Internacional anunciou, na noite desta sexta-feira (24), a contratação do meio-campista Calebe. O jogador, que pertence ao Fortaleza, chega por empréstimo até o meio de 2027, já está regularizado e pode estrear pelo Colorado. Em 2025, ele também atuou por empréstimo no Alavés, da Espanha, adquirindo experiência em La Liga antes de retornar ao futebol brasileiro.

O meio-campista, de 26 anos, havia renovado recentemente com o clube cearense até o fim de 2028, mas o jogador vai atuar no Beira-Rio após já depois da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

Na Espanha, Calebe atuou em apenas 20 jogos (15 como titular), sem gols ou assistências. Com o Fortaleza, o meia tem vínculo até o fim de 2028.

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Revelado pelo Atlético, Calebe ganhou projeção no futebol brasileiro antes da negociação com o Fortaleza. No clube cearense, tem campanhas importantes em seu currículo, enquanto acumulava minutos em diferentes funções no setor de meio-campo. Na última temporada, viveu sua primeira experiência no futebol europeu defendendo o Alavés, da Espanha, onde buscou sequência.

Calebe, por fim, é o terceiro reforço do Internacional para o semestre. Os gaúchos anunciaram o zagueiro chileno Guillermo Maripán, com contrato válido até dezembro de 2028, e o goleiro Matheus Cunha, por empréstimo.

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