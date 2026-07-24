Futebol brasileiro opta pela mudança ao compasso de cera

As novas regras implementadas na Copa do Mundo de 2026 só deverão entrar em vigor por aqui na rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro. A CBF convocou uma reunião para o dia 10 de agosto com o objetivo de debater e oficializar as mudanças.

A demora não faz lá muito sentido, uma vez que as alterações foram aplicadas há mais de um mês e consideradas muito bem-sucedidas. Além disso, estão sendo adotadas imediatamente na Libertadores e na Sul-Americana. As principais novidades têm a meta de coibir a cera e corrigir a aplicação equivocada de cartões, sobretudo quando provocada por simulações.

Aliás, uma situação desse tipo corrigiu uma enorme injustiça que ocorreria no duelo entre Argentina e Suíça pelas quartas de final do Mundial. A arbitragem reverteu o amarelo ao volante Paredes, da Argentina, e o aplicou ao atacante Embolo, o que acabou ocasionando a sua expulsão, já que passou a ser a segunda advertência na partida.

Lentidão é a marca do futebol brasileiro

Por aqui, após o Brasileiro voltar às suas atividades, tudo vai seguindo no compasso de sempre. Os tiros de meta e laterais levam uma eternidade para serem cobrados pelos jogadores das equipes que estão com um placar favorável. Os goleiros também sentem dores terríveis a cada defesa um pouco mais complicada, e os bolinhos em volta do árbitro são uma constante. E o pior: tudo com a conivência de quem sopra o apito.

Se a partir das mudanças as coisas vão melhorar, é difícil dizer. Só não dá para entender por que tanto tempo para adotar as novas regras. Até lá, imperam a cera, as simulações e o desrespeito a quem paga ingresso para assistir a jogos em que a bola cada vez mais rola menos.

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