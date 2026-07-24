Em jogo com poucas chances, Santos marca no fim e bate América-MG no Brasileirão Feminino

O Santos voltou a vencer no Brasileirão Feminino após duas derrotas consecutivas. Na noite desta sexta-feira (24), a equipe paulista derrotou por 1 a 0 o América-MG fora de casa pela 13ª rodada. Laryh anotou o gol solitário aos 45 minutos do segundo tempo, em uma partida marcada pelo equilíbrio e poucas oportunidades claras na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Com o resultado, portanto, as Sereias da Vila chegam a 17 pontos e sobem para a 11ª posição da tabela. As Spartanas, por outro lado, somam apenas uma vitória em 13 jogos e permanecem na penúltima colocação, com apenas seis pontos.

O jogo

No início, as donas da casa tentaram se impor, mas sem grande efetividade. A primeira finalização perigosa veio de Ana Júlia, aos 19 minutos, mas a goleira Taty Amaro defendeu sem dificuldades. A melhor chance das Spartanas no primeiro tempo foi de Laís Giacomel, que acertou o travessão em um chute forte pela direita.

O Santos não se intimidou e conseguiu responder em finalizações de Katrine e Larroquette. Contudo, a goleira Sandy manteve a segurança debaixo das traves e, consequentemente, o placar inalterado na ida para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ganhou mais intensidade. Ambas as equipes encontraram espaços, mas cometeram falhas no último passe. Larissa Vasconcelos, em cobrança de falta, e Samara, em chute de longa distância, chegaram perto de balançar a rede das mineiras. Mas quando o empate parecia inevitável, Analuyza fez um cruzamento preciso da esquerda, e Laryh apareceu livre na segunda trave para cabecear e garantir os três pontos para o Santos.

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