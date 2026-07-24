Internacional vence Fluminense e dorme no G4 do Brasileirão Feminino

O Internacional venceu o Fluminense por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (24), no Estádio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A atacante Valéria Cantuário marcou o único gol da partida aos nove minutos da etapa complementar, garantindo o resultado positivo para as donas da casa. Com o apito final aos 51 minutos do segundo tempo, as gaúchas alcançaram uma importante marca na tabela de classificação.

A vitória magra fez as Gurias Coloradas chegarem aos 23 pontos na tabela, ultrapassando provisoriamente o Flamengo e assumindo a quarta colocação do torneio. Por outro lado, a equipe carioca estacionou nos 16 pontos conquistados e acabou permanecendo no 12º lugar da competição. O revés fora de casa impede a aproximação das visitantes da zona que concede vagas para a próxima fase do torneio.

Equilíbrio e bola na trave no primeiro tempo

O confronto começou bastante movimentado em solo gaúcho, mas as duas equipes exibiram muitas falhas na troca de passes no setor de meio-campo. A primeira oportunidade real aconteceu com a atacante mandante Valéria Cantuário, que roubou a bola após um vacilo defensivo e finalizou por cima da meta adversária. Entretanto, as cariocas responderam logo em seguida com um chute de longa distância da ponta Caty, carimbando a trave esquerda.

O Fluminense perdeu a atleta Carioca ainda na primeira metade do duelo após um choque no gramado, necessitando de substituição imediata por dores no tornozelo. A equipe visitante tentou pressionar acionando jogadas em velocidade pelos lados de campo, mas esbarrou no bom posicionamento da zaga rival. O placar permaneceu zerado até a ida para os vestiários por conta do forte combate na marcação exercido por ambos os lados.

Gol de Valéria Cantuário decide o jogo

O Internacional retornou do intervalo demonstrando uma postura bem mais agressiva e rondando a área da goleira adversária. A insistência surtiu efeito rápido quando a zagueira Bianca arriscou uma finalização de fora da área e a bola sobrou limpa para Valéria Cantuário. A atacante dominou com categoria no setor ofensivo e bateu cruzado no canto, sem dar chances de defesa para a arqueira Kemelli.

O time comandado por Saulo Silva buscou o empate nos minutos finais e promoveu diversas alterações para povoar a zona de ataque. As Guerreiras do Fluzão sufocaram o oponente e acumularam escanteios em sequência, contudo pecaram na pontaria das conclusões. As Gurias Coloradas suportaram a pressão final trocando passes e asseguraram a permanência na zona nobre do campeonato.

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