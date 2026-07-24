Colo-Colo anuncia contratação do goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde

O goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, vai vestir a camisa do Colo-Colo em 2026. O anúncio oficial aconteceu na noite desta sexta-feira (24), pelo próprio clube chileno. O jogador, de 40 anos, estava sem clube após término do vínculo com o Chaves, de Portugal.

Vozinha se mostrou favorável à proposta do Colo-Colo, que ofereceu contrato com duração de 18 meses. Nas últimas semanas, o clube chileno apresentou uma oferta e depois recebeu uma contraproposta dos representantes do jogador.

“Vozinha vai ser jogador do Colo-Colo. Ele vai viajar para o Chile nos próximos dias, passar por exames e será apresentado aqui no estádio Monumental”, comentou Aníbal Mosa, presidente do clube chileno.

Maior campeão chileno, com 34 títulos nacionais, o Colo-Colo também conquistou a Copa Libertadores em 1991. Atualmente, a equipe lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos.

Vozinha virou uma sensação da Copa logo na primeira rodada. O goleiro fez defesas importantes no empate de Cabo Verde com a Espanha por 0 a 0 e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Hoje, são mais de 29 milhões.

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A campanha de Cabo Verde deu ainda mais visibilidade a Vozinha. A seleção ainda empatou com Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0) na fase de grupos para avançar ao mata-mata. Na segunda fase, segurou o 1 a 1 com a Argentina no tempo normal, mas acabou com derrota por 3 a 2 na prorrogação.

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