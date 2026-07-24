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Cruzeiro busca novo atacante após grave lesão de Gabriel Pec

Cruzeiro busca novo atacante após grave lesão de Gabriel Pec
Cruzeiro busca novo atacante após grave lesão de Gabriel Pec -

O Cruzeiro deseja contratar um novo atacante para recompor o elenco na sequência da temporada. A diretoria tomou a decisão em conjunto com o técnico Artur Jorge após receber o diagnóstico da lesão de Gabriel Pec. O atleta sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante o confronto contra o Internacional, em Porto Alegre, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador precisará passar por um procedimento cirúrgico e o tempo estimado de recuperação inicial varia entre 80 e 90 dias. No entanto, o prazo total para o retorno aos gramados pode chegar a quatro meses após o encerramento das sessões de fisioterapia. Com a janela de transferências internacionais aberta até o dia 11 de setembro, os dirigentes pretendem intensificar a busca por nomes viáveis no mercado nos próximos dias.

Planos do Cruzeiro e investimento em Gabriel Pec

Gabriel Pec chegou ao Cruzeiro no início deste mês de julho. O atacante custou cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 60 milhões) junto ao LA Galaxy, dos Estados Unidos, assinando um vínculo de cinco anos. Mas a estreia oficial contra o time gaúcho acabou interrompida pela forte entrada do zagueiro Victor Gabriel, que acabou expulso na jogada.

A movimentação nos bastidores pode envolver também a saída de outras peças do setor ofensivo nas próximas semanas. Os atletas Chico da Costa e Wanderson estão em pauta para serem emprestados ao Sport. A cessão da dupla faz parte da engenharia financeira para concretizar a compra definitiva do meio-campista Zé Lucas pelo clube celeste.

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