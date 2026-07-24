Botafogo anuncia a renovação com uma das Joias do Bairro

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (24), a renovação de contrato com o atacante Toledo, uma das Joias do Bairro. O novo vínculo, agora, se estende até 2029.
Formada nas categorias de base do Mais Tradicional, a fera está, aliás, no elenco principal desde a última temporada, acumulando, a ssim, seis participações em gols nas 11 partidas que disputou neste 2026.
“Muito feliz com mais um passo aqui no Botafogo. Afinal, sou muito grato por tudo que o Glorioso me proporcionou e espero retribuir honrando a gloriosa camisa e me dedicando diariamente. Seguimos juntos construindo nossa história, Fogão”, afirmou o garoto.
Toledo está no Botafogo desde 2024. Neste ano, aliás, ele teve grande destaque nos jogos no Campeonato Carioca e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, somando três gols e três assistências. No Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026, o atacante contribuiu com quatro gols e uma assistência em dez compromissos. O Alvinegro está nas oitavas de final do torneio, sob a batuta do treinador Rodrigo Bellão.
Com Toledo como opção para o técnico Franclim Carvalho, o Botafogo visita o Cruzeiro, no domingo (26), no Mineirão, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.
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