Sporting x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após estrear com vitória no comando do Monaco (5 a 2 no St. Priest), desta vez o treinador Filipe Luís, ex-Flamengo, terá pela frente um rival bem mais duro do que um time da quarta divisão francesa. Afinal, enfrenta o forte Sporting, gigante português. O jogo será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 15h30 (de Brasília). O duelo valerá uma taça, a Cinco Violinos, criada em 2012 e que serve como o jogo-apresentação do elenco sportinguista para a temporada.

Enquanto o Monaco começou os trabalhos apenas no início da semana com o primeiro amistoso, o Sporting vem fazendo uma pré-temporada mais forte e animadora. Afinal, goleou o Celtic (4 a 1) e humilhou o Strasbourg (7 a 0). Os monegascos ainda farão amistosos diante de Cercle Brugge, Getafe, Liverpool e Coventry, antes de estrear no Campeonato Francês no dia 23/8 contra o Le Havre. Já o Sporting ainda enfrentará o Nottingham Forest antes da sua estreia no Português, que começa dia 9/8 contra o Estrela da Amadora.

Onde assistir

Este amistoso não terá transmissão direta para o Brasil.

Como chega o Sporting

O treinador Rui Borges, que vai para a sua terceira temporada no comando dos Leões, deve repetir a base que fez 7 a 0 no Strasbourg. Mas começando o jogo com alguns dos reforços que iniciaram o duelo no banco, como o uruguaio Zalazar. Ele ainda não contará com os jogadores que estiveram na Copa do Mundo, como Luis Suárez (Colômbia) e os portugueses Rui Silva e Gonçalo Inácio. Mas também segue sem Ibrahim Ba, machucado. Já o duelo deverá ter uma grande homenagem a Pedro Gonçalves. Aos 239 jogos e 97 gols com a camisa sportinguista, o meia-atacante está a caminho do Al-Diriyah, da Arábia Saudita. Diomande, que também está de saída, é outro que não estará em campo.

“Tenho muitas saudades de ver o estádio cheio e os nossos torcedores. Acredito que os jogadores também estejam ansiosos. O grupo é bom e estou satisfeito com o que estamos fazendo no início desta temporada. Assim, acredito em mais um bom resultado”, disse Rui Borges.

Como chega o Monaco

O treinador Filipe Luís, que vem pedindo reforços para a diretoria, o último Pulgar, seu comandado no Flamengo, terá, para esta partida, presença de peso. Afinal, Balogun, que se saiu muito bem defendendo os Estados Unidos na Copa, está relacionado. Além dele, experiente meia Paul Pogba e o atacante Ansu Fati também estão aptos. Contudo, não terá mais como contar com Bamba. O volante de 20 anos, um dos melhores do elenco e que jogou contra o St. Priest, foi negociado por R$ 230 milhões ao Newcastle.

“Os jogadores estão se sentindo melhor fisicamente. Eles tiveram um período de descanso muito longo, sete semanas de férias. Ganhar tempo de jogo como ocorreu contra o St. Priest, permite sentir a diferença entre o treino e a competição”, disse Filipe Luís, que deve fazer algumas alterações em relação ao jogo anterior. Uma quase certa é que Pogba, que jogou apenas o primeiro tempo, desta vez iniciará o amistoso.

Sporting x Monaco

Taça Cinco Violinos (amistoso)

Data e horário: 25/7/2026, 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: João Virgínia; Vagiannidis, Quaresma, Zalazar e Faye; Andersen, Daniel Bragança, Doumbia e Pedro “Pote” Gonçalves; Catamo e Yoannidis. Técnico: Rui Borges

MONACO: Hradeck; Kehter, Nazinho e Dier; Cloulibaly, Pape Cabral, Pogba e Mawissa; Golovin, Konaté e Balogun. Técnico: Filipe Luís

Arbitragem: Não divulgada

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