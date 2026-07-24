Depay faz ajustes em acordo com Corinthians, mas insiste em três anos de contrato

A novela pela renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians ganhou um novo capítulo. O holandês fez ajustes em sua proposta ao clube, mas mantém a pedida por três anos de vínculo. Os representantes do jogador pressionaram a diretoria alvinegra por uma definição, pois entendem que a negociação está no limite.

O jogador gostaria de um contrato de três anos para que o clube consiga parcelar durante o período, a dívida de R$ 40 milhões que possui com ele. Na visão dos representantes do holandês, um vínculo menor deixaria as parcelas maiores, com o risco de o Timão não conseguir executar o pagamento.

O Corinthians propôs uma renovação por dois anos. Entretanto, o clube acha difícil o período solicitado pelo jogador. Afinal, o prazo é superior aos vínculos que a atual gestão vem executando em suas negociações. Além disso, existe um receio pela idade do jogador, que já está com 32 anos.

Na última rodada de negociações, houve alterações com relação ao salário do jogador. O Timão propôs uma redução no valor fixo, mas com aumento nos ganhos variáveis, condição aceita por Memphis. Entretanto, pessoas ao redor do holandês garantiram que essa é a última vez que as partes conversam para estabelecer as condições do novo contrato.

Corinthians trabalha com prazo curto

Antes da vitória contra o Remo, o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, deu um prazo para o término da negociação. O dirigente garantiu que o Corinthians vai seguir a realidade que o clube vive e espera que tudo esteja concluído até a segunda-feira (28).

O Corinthians tem o desejo da permanência dele, o Memphis tem um desejo de permanência do Corinthians. O Corinthians está na linha de responsabilidade financeira. Então, caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do contrato anterior, dentro da realidade que o clube possa atingir. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa e acredito que possa ser resolvido até domingo ou até segunda, uma coisa nesse sentido. Quando eu digo resolvido, é para o sim ou para o não”, declarou.

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