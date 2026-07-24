Porto x Aston Villa: Onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Aston Villa fazem amistoso neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, casa dos portistas. O jogo é da pré-temporada das equipes e servirá para o time português apresentar o seu elenco para os torcedores. Nesta pré-temporada, o Porto jogou uma partida apenas e perdeu para o Gil Vicente (1 a 0). O Aston Villa também atuou uma vez, mas fez melhor papel: 5 a 0 sobre o Walsall.

Após este duelo, o Porto já vai para jogo valendo troféu, dia 1/8, contra o Torreense, pela Supertaça de Portugal. Os portistas levaram o campeonato nacional, e o Torreense foi o surpreendente campeão da Taça de Portugal. Já o Aston Villa fará um amistoso com a Real Sociedad, dia 27. Mas enquanto o Campeonato Português começa no dia 8/8, o Inglês apenas no dia 23/8.]

Onde assistir

Este jogo não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Porto

O técnico Francesco Farioli segue com desfalques de peso, como Samu (ainda se recuperando de grave lesão) e João Teixeira, que se machucou em treinos nesta semana. Também é pouco provável que o atacante André Silva, que volta ao clube após nove anos e estava no Elche-ESP, faça a reestreia, embora vá ser apresentado. Porém, a boa notícia é que Alberto Costa se recuperou de dores musculares. Assim, vai para o amistoso.

Como chega o Aston Villa

O técnico Unai Emery não deve contar com seus principais reforços, como Manzambi, destaque da Suíça na Copa, e Garnacho, argentino contratado junto ao Chelsea. Além deles, vários que estavam na Copa, como o goleiro Dibu Martínez, seguem de férias. Contudo, João Gomes, volante ex-Flamengo e que estava no Wolverhampton, entrou no segundo tempo do amistoso com o Walsall. Mas, agora, deve ser a principal novidade no time titular.

PORTO x ASTON VILLA

Amistoso

Data e horário: 25/7/2026, 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão Porto (POR)

PORTO: João Costa; Luís Gomes, Nehuén Perez, Prpic e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Rodrigo Mora; William Gomes, Borja Sainz e Deniz Gul. Técnico: Francesco Farioli

ASTON VILLA: Joe Gauci; Matt Cash, Carroll, Nedeljkovic e Maatsen; João Gomes e Bogarde; Barkley, Buendia, e Baily; Cisse. Técnico: Unai Emerý

Arbitragem: Não divulgada

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