Antes do anúncio, Zé Lucas é regularizado e já pode estrear pelo Cruzeiro

Antes mesmo do anúncio do Cruzeiro, o volante Zé Lucas já teve o nome registrado no BID da CBF na noite desta sexta-feira (24). Com isso, o jogador de 18 anos está regularizado e apto a atuar pela equipe celeste já neste domingo (26), contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

O Cruzeiro, assim, deve oficializar a contratação nas próximas horas. Zé Lucas fechou por cinco anos e é esperado em Belo Horizonte neste sábado (25), quando passará por exames médicos e assinará contrato com a Raposa.

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O clube mineiro adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador e vai pagar o valor à vista. O Leão, por sua vez, permaneceu com 20% dos direitos, enquanto os outros 20% ficarão com o atleta e seu empresário. A Raposa terá uma preferência de compra do percentual do time pernambucano.

A operação também envolveu o atacante Chico da Costa, contratado no início do ano junto ao Mirassol, e o volante Murilo Rhikman, das categorias de base. Ambos não faziam parte dos planos do elenco principal.

Zé Lucas nasceu em Vitória de Santo Antão e formou-se inteiramente nas categorias de base do time rubro-negro. O jovem atleta acumula convocações de destaque para as divisões de formação da Seleção Brasileira e ostenta números expressivos neste ano, visto que Zé Lucas entrou em campo 23 vezes, sendo escalado na condição de titular em 22 oportunidades.

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