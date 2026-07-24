São Paulo vence o Cruzeiro e dorme na liderança do Brasileirão Feminino

O São Paulo conseguiu um resultado importante, fora de casa, no retorno do Brasileirão Feminino. Na noite desta sexta-feira (24), as Soberanas venceram o Cruzeiro por 2 a 1, na Arena Jacaré, e assumiram a liderança provisória da tabela. Isabela Capelinha, contra, e Serrana marcaram os gols tricolores. Marília fez para as donas da casa.

Com a vitória, a equipe paulista subiu para a primeira colocação, com 29 pontos, e fica no aguardo dos jogos de Corinthians e Palmeiras para saber se mantém a colocação. Por outro lado, as Cabulosas chegaram ao terceiro jogo sem vencer na competição, não se recuperaram da eliminação na Copa do Brasil e ficam na oitava colocação, com 21 pontos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro volta a jogar em casa contra o Botafogo, no dia 1º de agosto. Na mesma data, o São Paulo vai até Salvador enfrentar o Vitória. Antes disso, na segunda-feira (27), as Soberanas encaram o Mirassol, em Santana de Parnaíba, pelo Campeonato Paulista.

Cruzeiro faz gol contra bizarro, mas busca o empate

Logo no primeiro lance de perigo do jogo, o São Paulo conseguiu abrir o marcador em falha da defesa do Cruzeiro. Isabela Capelinha recuou para Camila Rodrigues, que não dominou e a bola entrou para o fundo do gol, em um lance bizarro. Entretanto, as Cabulosas reagiram e não demoraram para empatar. Vanessinha acertou belo passe para Marília, que saiu na cara de Carlinha e tocou na saída da goleira para deixar tudo igual.

Com o empate, o ritmo da partida caiu bastante, sem muitas oportunidades para ambos os lados. O Cruzeiro voltou a assustar apenas na reta final da primeira etapa. Letícia Ferreira arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Na sequência, as Soberanas reagiram, em chute colocado de Serrana para defesa de Camila.

São Paulo aproveita oportunidades e vence

A segunda etapa começou com o Cruzeiro criando oportunidades. Logo aos 30 segundos, Letícia Ferreira fez jogada pela esquerda, cruzou na área, mas Marília acabou se embolando na finalização, dentro da pequena área. Na sequência, Bedoya ficou com a sobra de cobrança de falta e finalizou, a bola desviou na defesa e passou tirando tinta da trave de Carlinha.

Porém, o São Paulo, que havia feito três alterações no intervalo, conseguiu responder e foi fatal. Mylena fez ótima jogada pela direita, deixou a marcação para trás e cruzou para Serrana, que concluiu para as redes no meio da área. Apesar da vantagem no marcador, as Soberanas conduziram bem a partida. Nos últimos minutos, o Cruzeiro reclamou de um pênalti de Robinha em cima de Letícia, não marcada pela arbitragem. Sem maiores chances, a partida terminou com uma importante vitória tricolor em Sete Lagoas.

Jogos da 13ª rodada

Sexta-feira (24/07)

Flamengo 2 x 2 Grêmio

América/MG 0 x 1 Santos

Internacional 1 x 0 Fluminense

Cruzeiro 1 x 2 São Paulo

Sábado (25/07)

16h – Mixto x Palmeiras

17h – RB Bragantino x Atlético/MG

Domingo (26/07)

11h – Corinthians x Vitória

15h – Juventude x Ferroviária

Segunda-feira (27/07)

19h – Bahia x Botafogo

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